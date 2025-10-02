Scoperta una discarica di rifiuti pericolosi a Basiliano
Oltre 25mila metri quadri di area sequestrata e rifiuti abusivamente conferiti per circa 600 metri cubi di volume. Sono i numeri che inquadrano l’intervento del personale della Stazione forestale di Udine, effettuato la scorsa settimana dopo una complessa attività investigativa. Sotto sequestro è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
