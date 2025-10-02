Scoperta una discarica di rifiuti pericolosi a Basiliano

Udinetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 25mila metri quadri di area sequestrata e rifiuti abusivamente conferiti per circa 600 metri cubi di volume. Sono i numeri che inquadrano l’intervento del personale della Stazione forestale di Udine, effettuato la scorsa settimana dopo una complessa attività investigativa. Sotto sequestro è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperta - discarica

Scoperta maxi discarica abusiva a Zibido: 50 bidoni di cibo scaduto a due passi dal laghetto

Scoperta discarica abusiva a Calderara, denunciato 60enne: rischia 26mila euro di multe

Cumuli di rottami ed elettrodomestici: scoperta grande discarica abusiva in un bosco protetto | FOTO

scoperta discarica rifiuti pericolosiGigantesca discarica abusiva scovata a Brancaleone, tra la montagna di rifiuti anche due carcasse di auto - Maxi discarica abusiva sequestrata dai Carabinieri a Brancaleone: cinque denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali. Riporta virgilio.it

scoperta discarica rifiuti pericolosiDiscarica abusiva scoperta dai Carabinieri a Falciano del Massico - Scopri tutti i dettagli riguardo Discarica abusiva scoperta dai Carabinieri a Falciano del Massico . casertaweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Discarica Rifiuti Pericolosi