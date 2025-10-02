Scoperta eccezionale in Abruzzo | riemerge una necropoli dell’Età del Ferro ad Atri
Teramo - Durante i lavori per il metanodotto Cellino Attanasio–Pineto, rinvenute dieci tombe databili tra l’850 e il 750 a.C., una testimonianza unica della protostoria abruzzese. Una scoperta che getta nuova luce sulla storia antica dell’Abruzzo. In località Casoli, frazione di Atri (provincia di Teramo), gli archeologi hanno riportato alla luce una necropoli risalente alla prima Età del Ferro. Il ritrovamento è avvenuto durante le attività di sorveglianza archeologica predisposte nel cantiere del metanodotto “Cellino Attanasio–Pineto”, dove la società Gasdotti Italiani ha adottato soluzioni tecniche che hanno consentito di proseguire i lavori senza compromettere i reperti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
