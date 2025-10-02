Scontro tra vaporetto e motoscafo la barca recuperata dai pompieri

Un vaporetto dell'Actv e un motoscafo si sono scontrati verso le 15 di oggi, giovedì 2 ottobre, nel Bacino di San Marco all'altezza dell'hotel Danieli. La barca più piccola, colpita nella parte posteriore, è andata semidistrutta nell'impatto. Fortunatamente, anche per la velocità relativamente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it