Scontro tra vaporetto e motoscafo la barca recuperata dai pompieri
Un vaporetto dell'Actv e un motoscafo si sono scontrati verso le 15 di oggi, giovedì 2 ottobre, nel Bacino di San Marco all'altezza dell'hotel Danieli. La barca più piccola, colpita nella parte posteriore, è andata semidistrutta nell'impatto. Fortunatamente, anche per la velocità relativamente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Incidente tra vaporetto e motoscafo nel bacino di San Marco: la lancia affonda VIDEO - 10 di oggi, giovedì 2 ottobre, si è verificato un incidente nautico. Come scrive msn.com