Scontro tra due auto sulla statale | due feriti e traffico in tilt
MESAGNE - Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio (2 ottobre 2025) sulla strada statale 7, all'altezza della zona industriale di Mesagne, in direzione Taranto. Lo scontro, avvenuto su asfalto bagnato, ha coinvolto una Lancia Delta e una Fiat 500L, creando disagi alla circolazione. Sul. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
