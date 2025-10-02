Scontro tra due auto sul raccordo a San Giuliano | due giovani in ospedale

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, quando intorno alle 17:33 si è verificato un incidente stradale sul raccordo autostradale all’altezza di San Giuliano, ad Arezzo. Nello scontro sono rimasti coinvolti due giovani, rispettivamente di 20 e 24 anni. Entrambi, soccorsi sul posto dal personale sanitario del 118 della Asl Tse, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico. 🔗 Leggi su Lortica.it

