Scontro tra due auto sul raccordo a San Giuliano | due giovani in ospedale
Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, quando intorno alle 17:33 si è verificato un incidente stradale sul raccordo autostradale all’altezza di San Giuliano, ad Arezzo. Nello scontro sono rimasti coinvolti due giovani, rispettivamente di 20 e 24 anni. Entrambi, soccorsi sul posto dal personale sanitario del 118 della Asl Tse, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: scontro - auto
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione
Scontro tra moto e auto alla rotatoria
Scontro frontale tra auto e furgone. Indagini in corso sulla dinamica - facebook.com Vai su Facebook
Pederobba, scontro auto-moto sulla Feltrina: muore 28enne di Thiene, grave una 22enne. L’incidente nel pomeriggio di domenica. Illesa la conducente dell’auto. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri - X Vai su X
Incidente a Torre Canavese: scontro frontale tra due auto, due feriti in ospedale - Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre 2025 sulla provinciale per Castellamonte a Torre Canavese. Secondo torinotoday.it
Incidente tra due auto: tre persone ferite trasportate in ospedale - Incidente tra due auto in via della Vittoria, a Pederobba, in provincia di Treviso. Si legge su msn.com