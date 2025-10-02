Scontro tra due aerei a LaGuardia | paura nello scalo di New York
ABBONATI A DAYITALIANEWS Collisione durante il rullaggio. Momenti di tensione all’aeroporto LaGuardia di New York nella serata di ieri, quando due jet regionali Endeavor Air si sono scontrati durante le operazioni di rullaggio. L’incidente è avvenuto alle 21:58 ora locale e ha coinvolto due Bombardier CRJ-900, uno in fase di decollo e l’altro diretto verso il gate. Danni ingenti e un passeggero ferito. L’impatto ha causato gravi danni a uno dei velivoli, che secondo le immagini diffuse sui social è rimasto privo di un’ala. Un passeggero ha riportato ferite ed è stato portato in ospedale per controlli, mentre gli altri 93 viaggiatori sono stati evacuati in sicurezza e trasferiti ai terminal tramite autobus. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
