Scontro tra auto e bici alle 2 del mattino morto un 17enne a Roma
(Adnkronos) – Incidente tra un'auto e una bici intorno alle 2.00 di questa mattina su Corso di Francia, a Roma, in direzione centro, all'altezza del civico 115A. Sul posto intervenute pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. A seguito dello scontro è rimasto ferito un ragazzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
