L’impatto è stato violento. Quell’ incidente che ha paralizzato il traffico, sempre intenso, lungo la statale 16 ha avuto luogo nello stesso tratto dove se ne sono verificati tanti nel corso degli anni, e dove, poco più avanti, è stata realizzata una maxi rotatoria. Erano le 9.30 quando, lungo quell’arteria, poco prima di arrivare al centro commerciale Cargopier, uno scooter ha terminato la sua corsa sotto un autoarticolato. Il mezzo pesante procedeva verso sud, in direzione Osimo. Lo scooter sarebbe ’scivolato’, finendo per incastrarsi sotto la cabina del camion che stava procedendo appunto per la propria corsia di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scontro camion-scooter, grave 25enne