Scontri stazione Milanoprimi indagati

18.54 Una decina di persone, molte già note alle forze dell'ordine, saranno presto indagate nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano per danneggiamento aggravato, lesioni gravi e resistenza aggravata per i violenti scontri del 22 settembre alla Stazione Centrale, dopo il corteo pro-Gaza. Un'altra dozzina di giovani potrebbero essere a breve indentificati dagli inquirenti della Digos, con l'ausilio di filmati. In Procura è già arrivata una prima informativa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Corteo pro-Gaza, verso i primi venti indagati per gli scontri in Centrale - Il fascicolo aperto in procura è per le ipotesi di danneggiamento aggravato, lesioni gravi e resistenza per gli incidenti del 22 settembre ... Si legge su rainews.it
Guerriglia in Centrale, presto i primi 20 indagati nell'inchiesta - La Digos di Milano ha depositato al procuratore Marcello Viola la prima informativa sulla guerriglia avvenuta al termine del corteo per lo sciopero generale indetto dall’Usb lo scorso 22 settembre. Secondo milanotoday.it