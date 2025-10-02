Scontri stazione Milanoprimi indagati

18.54 Una decina di persone, molte già note alle forze dell'ordine, saranno presto indagate nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano per danneggiamento aggravato, lesioni gravi e resistenza aggravata per i violenti scontri del 22 settembre alla Stazione Centrale, dopo il corteo pro-Gaza. Un'altra dozzina di giovani potrebbero essere a breve indentificati dagli inquirenti della Digos, con l'ausilio di filmati. In Procura è già arrivata una prima informativa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it