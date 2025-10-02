Scontri Napoli – Sporting emessi 7 DASPO | i provvedimenti

Sono state irrogate le sanzioni dopo gli incidenti avvenuti in città tra i supporter partenopei e portoghesi. La vittoria contro lo Sporting Lisbona ha permesso al Napoli di mettersi alle spalle il KO in campionato con il Milan. Tuttavia, la giornata di ieri non ha regalato solo buone notizie. Infatti, prima dell’inizio della gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, si sono verificati degli scontri in città tra i tifosi azzurri e quelli portoghesi. Per tale motivo, c’era grande attesa per capire quali potessero essere i provvedimenti adottati per coloro che si sono resi protagonisti di questi atti incresciosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

