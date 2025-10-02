Scommesse sul calcio stangata per Sibilli del Bari | 8 mesi di squalifica
È arrivata la stangata della Figc per Giuseppe Sibilli, attaccante del Bari: il calciatore è stato squalificato per 16 mesi e condannato a un’ammenda da 20mila euro per aver effettuato scommesse su incontri ufficiali organizzati da Figc, Uefa e Fifa tra le stagioni 20222023 e 20242025.La. 🔗 Leggi su Baritoday.it
