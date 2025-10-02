Scommesse | maxi squalifica per l' ex Sampdoria Sibilli

Stangata su Giuseppe Sibilli. L'ex attaccante della Sampdoria è stato squalificato per sedici mesi (ma solo otto da scontare effettivamente sul campo) per aver effettuato scommesse su incontri sportivi organizzati nell’ambito della Figc, della Uefa e della Fifa. Il calciatore del Bari ha giocato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

