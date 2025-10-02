Scioscioli dimissioni a sorpresa dalla giunta | Così riparte la corsa al rimpasto

Quotidianodipuglia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Brindisi perde l?assessore alle Attività Produttive Mario Scioscioli, che ha presentato le proprie dimissioni per motivi personali ma dando di fatto il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

scioscioli dimissioni a sorpresa dalla giunta cos236 riparte la corsa al rimpasto

© Quotidianodipuglia.it - Scioscioli, dimissioni a sorpresa dalla giunta: Così riparte la corsa al rimpasto

In questa notizia si parla di: scioscioli - dimissioni

Dimissioni Scioscioli, Quarta: "Opportuno anticipare un rimpasto di giunta"

scioscioli dimissioni sorpresa giuntaScioscioli, dimissioni a sorpresa dalla giunta: Così riparte la corsa al rimpasto - La giunta comunale di Brindisi perde l’assessore alle Attività Produttive Mario Scioscioli, che ha presentato le proprie dimissioni per motivi personali ma dando di fatto ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Scioscioli Dimissioni Sorpresa Giunta