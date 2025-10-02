Sciopero Roma 2 ottobre 2025 | gli orari
Giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025 i trasporti ferroviari potrebbero subire forti rallentamenti a causa dello sciopero nazionale indetto dal sindacato di base S.I. Cobas. La protesta, che riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, avrà una durata di 24 ore: inizierà alle 21:00 di giovedì e si concluderà alle 20:59 del giorno successivo. A Roma e nel Lazio lo stop interesserà soprattutto i treni regionali, creando inevitabili disagi a pendolari e viaggiatori. La Rete ferroviaria italiana ha segnalato che i disservizi potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la fine dello sciopero. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: sciopero - roma
Linate, sciopero e polemiche: rinforzi da Roma per non chiudere
Sciopero a Roma, giovedì 4 settembre a rischio metro, tram e bus. Si fermano anche i treni
ROMA. Giovedì 4 settembre sciopero Atac, a rischio metro e bus
LA MOBILITAZIONE CONTINUA, A ROMA PER GAZA! DOPO LO SCIOPERO DEL 22 SETTEMBRE che ha portato migliaia di persone nelle strade e nelle piazze, torniamo a mobilitarci! 4 OTTOBRE 2025 – MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA Da - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per la Palestina, a rischio i treni a Roma e nel Lazio il 2 e 3 ottobre https://ift.tt/VdrGjzU - X Vai su X
Sciopero generale a Roma il 2 e 3 ottobre per Gaza, a rischio i treni nel Lazio: orari e settori coinvolti - Lo sciopero generale indetto dal sindacato di base SI Cobas inizierà dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 21 di venerdì 3 ottobre ... Segnala fanpage.it
Sciopero trasporti ottobre 2025: il calendario di tutti gli stop - Autunno difficile per i pendolari: in ottobre sono previste 12 giornate di sciopero nel settore dei trasporti. Segnala meteo.it