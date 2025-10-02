Sciopero Roma 2 ottobre 2025 | gli orari

Giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025 i trasporti ferroviari potrebbero subire forti rallentamenti a causa dello sciopero nazionale indetto dal sindacato di base S.I. Cobas. La protesta, che riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, avrà una durata di 24 ore: inizierà alle 21:00 di giovedì e si concluderà alle 20:59 del giorno successivo. A Roma e nel Lazio lo stop interesserà soprattutto i treni regionali, creando inevitabili disagi a pendolari e viaggiatori. La Rete ferroviaria italiana ha segnalato che i disservizi potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la fine dello sciopero. 🔗 Leggi su Funweek.it