Tra oggi e domani, 3 ottobre 2025, l’Italia si prepara a due giornate di forte tensione sociale con scioperi nazionali che coinvolgeranno trasporti, scuola e diversi settori pubblici e privati. La prima agitazione scatta alle 21 del 2 ottobre e si protrarrà fino alle 20.59 del 3 ottobre. Si tratta dello sciopero proclamato dal SI-Cobas per il settore ferroviario nazionale, che coinvolgerà il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’impatto potrebbe essere particolarmente rilevante, considerando la vasta rete di collegamenti interessati e l’orario prolungato dell’astensione dal lavoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sciopero per Gaza: tutto quello che c’è da sapere (e Salvini minaccia la precettazione)