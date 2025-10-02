Sciopero per Gaza Piantedosi | Evitare il blocco dell' Italia Crosetto | Le manifestazioni pro Pal mi preoccupano
«Dobbiamo fare in modo che non ci sia il blocco dell'Italia» ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando a Napoli in merito alle manifestazioni in programma domani, in concomitanza con lo sciopero generale. «Abbiamo adottato delle misure organizzative - ha aggiunto - per cui abbiamo pregato, in accordo anche con le organizzazioni sindacali delle forze di polizia, di anteporre.
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero generale per Gaza, il garante dice no: "Illegittimo". Landini: "Andremo in piazza"
Tra il 2 e il 3 ottobre l'Italia si prepara a due giornate di sciopero su scala nazionale con disagi attesi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Anche se sullo sciopero generale per Gaza proclamato per il
Piazze pro pal: Piantedosi "pre-occupato", ma sereno. Il Garante boccia lo sciopero, Landini va avanti - Consolati israeliani, massima flessibilità del dispositivo di sicurezza e coordinamento con i promotori dei cortei nel tentativo di canalizzare la protesta.
Sciopero generale 3 ottobre, il Garante: "Illegittimo". Sindacati: "È confermato"