Sciopero per Gaza Piantedosi | Evitare il blocco dell' Italia Crosetto | Le manifestazioni pro Pal mi preoccupano

«Dobbiamo fare in modo che non ci sia il blocco dell’Italia» ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando a Napoli in merito alle manifestazioni in programma domani, in concomitanza con lo sciopero generale. «Abbiamo adottato delle misure organizzative - ha aggiunto - per cui abbiamo pregato, in accordo anche con le organizzazioni sindacali delle forze di polizia, di anteporre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sciopero per gaza piantedosi evitare il blocco dell italia crosetto le manifestazioni pro pal mi preoccupano

