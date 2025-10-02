Sciopero il giuslavorista | Legge tutela anche diritti utenti allo stesso modo
(Adnkronos) – "Dobbiamo ricordare che la disciplina di legge" sul diritto di sciopero, "che fu fatta con l'approvazione delle grandi confederazioni sindacali nel 1990, fu realizzata proprio per tenere conto del contemperamento con i diritti degli utenti, perché ci sono due diritti costituzionali protetti ad un pari livello. Da un lato, il diritto di sciopero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sciopero - giuslavorista
L’azienda committente può legittimamente ricorrere al proprio personale interno già in forza e ai propri strumenti di lavoro per far fronte allo sciopero dei dipendenti dell’appaltatore. Lo afferma il Tribunale di Ferrara, sentenza n. 155/ 2025 https://ln.run/sen - X Vai su X
Sciopero, il giuslavorista: "Legge tutela anche diritti utenti allo stesso modo" - Proia: "La legge del 1990 fu fatta con l'approvazione delle grandi confederazioni sindacali". Si legge su adnkronos.com
Lo sciopero improvviso per la Flotilla è legale? - Salvini vuole la precettazione, la Commissione di garanzia sottolinea che manca il preavviso di 10 giorni. Segnala today.it