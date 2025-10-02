Sciopero generale tutti gli appuntamenti | cosa accadrà nelle città italiane

Cityrumors.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’agitazione coinvolgerà tutte le categorie, con particolare impatto sul settore dei trasporti, della scuola e della sanità, anche se saranno garantite le fasce di garanzia Ieri sera si è potuto vedere l’antipasto di quello che potrebbe accadere domani. Quando le barche della Global Sumud Flotilla sono state abbordate e fermate da quelle israeliane poco a largo di Gaza, un tam tam mediatico mai visto prima e alquanto sorprendente ha portato decine e decine di persone in strada, anche se oramai era tarda sera, nella maggior parte delle città italiane. Una mobilitazione di massa che verrà replicata domani su tutto il territorio nazionale per una giornata che si preannuncia alquanto calda e difficile in tutti i settori. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

sciopero generale tutti gli appuntamenti cosa accadr224 nelle160citt224160italiane

© Cityrumors.it - Sciopero generale, tutti gli appuntamenti: cosa accadrà nelle città italiane

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Sciopero generale del 3 ottobre 2025, ecco chi si ferma: tutti gli orari e i settori interessati - Per i Vigili del fuoco lo sciopero sarà di 4 ore (senza decurtazione). Si legge su tg.la7.it

sciopero generale tutti appuntamentiVenerdì sciopero generale: mobilitazione in piazza Matteotti dalle 10 - Come annunciato anche la Cgil si unisce allo sciopero generale in appoggio alla Global Sumud Flotilla indetto nella stessa giornata anche dai sindacati di base. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Tutti Appuntamenti