Sciopero generale tutti gli appuntamenti | cosa accadrà nelle città italiane

L’agitazione coinvolgerà tutte le categorie, con particolare impatto sul settore dei trasporti, della scuola e della sanità, anche se saranno garantite le fasce di garanzia Ieri sera si è potuto vedere l’antipasto di quello che potrebbe accadere domani. Quando le barche della Global Sumud Flotilla sono state abbordate e fermate da quelle israeliane poco a largo di Gaza, un tam tam mediatico mai visto prima e alquanto sorprendente ha portato decine e decine di persone in strada, anche se oramai era tarda sera, nella maggior parte delle città italiane. Una mobilitazione di massa che verrà replicata domani su tutto il territorio nazionale per una giornata che si preannuncia alquanto calda e difficile in tutti i settori. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

