Sciopero generale scontro politico dopo l’abbordaggio della Flotilla per Gaza

Feedpress.me | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ scontro politico sullo sciopero generale proclamato per domani dalle sigle sindacali autonome e dalla Cgil, dopo che l’Idf ieri ha abbordato la Global Sumud Flotilla interrompendone il viaggio verso Gaza. Le forze della maggioranza esprimono la loro contrarietà all’iniziativa dei sindacati, sostenendo che arrecherebbe disagi alla popolazione senza apportare benefici al popolo palestinese.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sciopero generale scontro politico dopo l8217abbordaggio della flotilla per gaza

© Feedpress.me - Sciopero generale, scontro politico dopo l’abbordaggio della Flotilla per Gaza

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

sciopero generale scontro politicoSciopero generale, scontro politico dopo l’abbordaggio della Flotilla per Gaza - La Commissione di garanzia starebbe valutando se esistano i presupposti giuridici per la precettare l’astensione dal lavoro visto il poco margine temporale di preavviso ... Come scrive gazzettadelsud.it

sciopero generale scontro politicoDomani sciopero generale. Meloni attacca: 'Di venerdì per il weekend lungo', Landini: 'Offende' - "Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante" come Gaza "non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Scontro Politico