Sciopero generale scontro politico dopo l’abbordaggio della Flotilla per Gaza
E’ scontro politico sullo sciopero generale proclamato per domani dalle sigle sindacali autonome e dalla Cgil, dopo che l’Idf ieri ha abbordato la Global Sumud Flotilla interrompendone il viaggio verso Gaza. Le forze della maggioranza esprimono la loro contrarietà all’iniziativa dei sindacati, sostenendo che arrecherebbe disagi alla popolazione senza apportare benefici al popolo palestinese.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel
Sciopero generale, scontro politico dopo l'abbordaggio della Flotilla per Gaza - La Commissione di garanzia starebbe valutando se esistano i presupposti giuridici per la precettare l'astensione dal lavoro visto il poco margine temporale di preavviso
Domani sciopero generale. Meloni attacca: 'Di venerdì per il weekend lungo', Landini: 'Offende' - "Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante" come Gaza "non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì.