Sciopero generale pro Gaza a rischio i trasporti pubblici

A seguito della proclamazione di uno sciopero nazionale della durata di 24 ore nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, sono possibili ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico. Da Start Romagna fanno sapere che, nel bacino di Rimini, saranno garantite le corse dalle 6 alle 9 e.

Per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero generale in tutta Italia, sciopero a cui ha aderito anche la Cgil, dopo l'anticipazione

Anche a Siracusa la giornata di domani, 3 ottobre, sarà segnata dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil.

