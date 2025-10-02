Sciopero generale Piantedosi | Pronti a consentire manifestazioni ma no a derive non plausibili

“Io confido che ci sia in parte la ragionevolezza della maggioranza dei manifestanti e poi anche la professionalità ormai consolidata delle nostre forze di Polizia. Affronteremo anche questo week end impegnativo, perché come si è visto ci sono manifestazioni preannunziate in tutta Italia. Ma l’organizzazione non è per contrastarle o fronteggiarle, anzi per consentirle in libertà e sicurezza”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, intervistato a margine del forum di Panorama che si è svolto presso palazzo San Teodoro a Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

