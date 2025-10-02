Sciopero generale per la Global Sumud Flotilla | il ministro Salvini ha torto anche stavolta

Ancora una volta, con una nota del Mit, il leader della Lega minaccia la precettazione, trascurando il ruolo della Commissione di garanzia, ignorando la proclamazione entro i termini e dimostrando ancora una volta un inquietante disprezzo per gli strumenti di pressione democratica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil "saranno garantite le prestazioni indispensabili". Il ministro dei Trasporti valuta la precettazione: "Evitare che una minoranza irresponsabile danneggi milioni".

Venerdì 3 ottobre sciopero generale Cgil in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza Scuola, università, ricerca, AFAM, scuola non statale e formazione professionale, incrociano le braccia.

CGIL e USB hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre contro l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla - La CGIL e l'Unione Sindacale di Base (USB) hanno indetto per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale per protestare contro l'abbordaggio israeliano delle barche della Global Sumud Flotilla.

Flotilla, la missione è ancora viva: 23 barche proseguono verso Gaza. Notte di scontri in Italia, domani lo sciopero generale - Sono al momento 19 le imbarcazioni che risultano intercettate dalla marina israeliana, tra le quali c'è anche la ...