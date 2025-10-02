Sciopero generale per la Global Sumud Flotilla | il ministro Salvini ha torto anche stavolta

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta, con una nota del Mit, il leader della Lega minaccia la precettazione, trascurando il ruolo della Commissione di garanzia, ignorando la proclamazione entro i termini e dimostrando ancora una volta un inquietante disprezzo per gli strumenti di pressione democratica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sciopero generale global sumudCGIL e USB hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla - La CGIL e l’Unione Sindacale di Base (USB) hanno indetto per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle barche della Global Sumud Flotilla. Da ilpost.it

sciopero generale global sumudFlotilla, la missione è ancora viva: 23 barche proseguono verso Gaza. Notte di scontri in Italia, domani lo sciopero generale - Sono al momento 19 le imbarcazioni che risultano intercettate dalla marina israeliana, tra le quali c'è anche la ... Scrive leggo.it

