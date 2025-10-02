Sciopero generale per la Flotilla confermato il Garante | Illegittimo Cosa succede adesso

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo stop alla missione umanitaria della Global sumud flotilla, Cigil e sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Ma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini ha subito valutato la precettazione e la Commissione di garanzia segna un. 🔗 Leggi su Today.it

sciopero generale flotilla confermatoConfermato lo sciopero generale per Gaza (ma Salvini vuole precettare): trasporti a rischio e orari - Per la giornata di venerdì 3 era già prevista una protesta di Si Cobas ma, dopo il blocco della Flotilla, diversi sindacati si sono aggiunti all'agitazione ... Come scrive milanotoday.it

sciopero generale flotilla confermatoFlotilla, Cgil & Co. bloccano l’Italia: sciopero generale il 3 ottobre per Gaza e contro Meloni. Ecco cosa ci aspetta - Italia a rischio paralisi: Cgil e Usb pronti a scioperare senza preavviso per Gaza e contro Meloni. tag24.it scrive

