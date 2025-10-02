Sciopero generale per la Flotilla anche Caserta scende in piazza

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caserta scende in piazza per la Palestina. Gli attivisti si raduneranno alle 9 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria in adesione allo sciopero generale, previsto per venerdì 3 settembre, proclamato dalla Cgil nell'immediatezza degli arresti e del blocco delle navi della Global Sumud. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Sciopero generale del 3 ottobre, cortei in tutta la Campania - Sciopero generale domani, venerdì 3 ottobre, in difesa della Flottila e per Gaza, indetto dalla CGIL e dai sindacati base, dopo gli arresti e il blocco delle navi della Global Sumud Flotilla da parte ... Come scrive rainews.it

sciopero generale flotilla casertaFlotilla: domani cortei a Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno - Ricci (Cgil): «È uno sciopero di sostegno e solidarietà, contro il genocidio che sta colpendo il popolo palestinese» ... ilroma.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Flotilla Caserta