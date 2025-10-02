Sciopero generale per la Flotilla | a Parma un corteo della Cgil e un presidio del movimento per Gaza
Sono due gli appuntamenti a Parma in occasione dello sciopero generale, proclamato dal sindacato Usb e dalla Cgil, in solidarietà alla Flotilla, attaccata dalla marina militare israeliana a partire dalla serata di mercoledì 1° ottobre.La Cgil di Parma ha convocato una manifestazione, che partirà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel
Sciopero generale del 3 ottobre, a rischio la prima di "Falstaff" al Teatro Regio - Il Teatro Regio di Parma ha reso noto che "a causa dello sciopero generale indetto per l'intera giornata d ... Da gazzettadiparma.it
Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione - Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Riporta lanazione.it