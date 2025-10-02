Sciopero generale per la Flotilla | a Parma un corteo della Cgil e un presidio del movimento per Gaza

Sono due gli appuntamenti a Parma in occasione dello sciopero generale, proclamato dal sindacato Usb e dalla Cgil, in solidarietà alla Flotilla, attaccata dalla marina militare israeliana a partire dalla serata di mercoledì 1° ottobre.La Cgil di Parma ha convocato una manifestazione, che partirà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

