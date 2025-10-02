Sciopero generale per Gaza e la Flottilla | cosa succede a Udine

“L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese, sottoposta dal governo israeliano a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/sciopero-generale-la-nota-dellusigrai-5805fb1d-22c6-4354-adac-5062216d2ff3.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_sciopero-generale-la-nota-dellusigrai.&wt… Sciopero generale, l'adesione dell'Usigrai e l - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

Sciopero generale, le piazze per Gaza in tutta Italia. Liberati i 4 parlamentari della Flotilla - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». editorialedomani.it scrive

Flotilla, lo sciopero generale oggi in diretta: manifestazioni e cortei in tutta Italia, stop a treni e aerei - Le ultime notizie sullo sciopero generale di oggi, 3 ottobre, contro l’abbordaggio della Flotilla diretta a Gaza e gli aggiornamenti sul genocidio in ... Si legge su fanpage.it