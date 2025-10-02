Sciopero generale per Gaza due manifestazioni ad Arezzo Il programma

Giornata intensa quella di domani per lo sciopero generale indetto a livello nazionale e che avrà manifestazioni anche ad Arezzo. La città si mobilita per la Palestina, per la fine del genocidio a Gaza e per supporto all'azione umanitaria della Global Sumud Flottilla fermata in acque. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

