Sciopero generale per Gaza due manifestazioni ad Arezzo Il programma

Arezzonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata intensa quella di domani per lo sciopero generale indetto a livello nazionale e che avrà manifestazioni anche ad Arezzo. La città si mobilita per la Palestina, per la fine del genocidio a Gaza e per supporto all'azione umanitaria della Global Sumud Flottilla fermata in acque. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

