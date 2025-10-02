Sciopero generale per Gaza Como si mobilita | appuntamento in piazza Cavour

Quicomo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero generale in tutta Italia domani giovedì 2 ottobre. L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani viene definita dalla Cgil un fatto di estrema gravità. L’abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla è considerato un atto contrario al diritto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

sciopero generale gaza comoSciopero generale per Gaza, Como si mobilita: appuntamento in piazza Cavour - L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani viene definita dalla Cgil un fatto di estrema gravità. Segnala quicomo.it

sciopero generale gaza comoSciopero generale e marcia per la pace: Como ed Erba mobilitate per Gaza - Dalla protesta sindacale alla manifestazione cittadina, uniti contro guerra e violazioni del diritto internazionale ... Si legge su ciaocomo.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Gaza Como