Sciopero generale per Gaza Como si mobilita | appuntamento in piazza Cavour
Sciopero generale in tutta Italia domani giovedì 2 ottobre. L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani viene definita dalla Cgil un fatto di estrema gravità. L’abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla è considerato un atto contrario al diritto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel
