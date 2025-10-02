Sciopero generale per Gaza Caronte & Tourist riduce le corse nello Stretto | le info utili

In previsione dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil e Unione sindacati di base, in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Il Garante: 'Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso'. La Cgil tira dritto e conferma la mobilitazione: 'Impugneremo la delibera'. Scontro Landini-Meloni #ANSA - X Vai su X

Corriere della Sera. . ? ULTIM'ORA - Tra il 2 e il 3 ottobre l’Italia si prepara a due giornate di sciopero su scala nazionale con disagi attesi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Anche se sullo sciopero generale per Gaza proclamato per il - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza. Caronte & Tourist ha predisposto navi per lo Stretto di Messina e tra la Sicilia e le isole minori - Messina – In previsione dello sciopero generale di domani venerdì 3 ottobre proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL e Unione Sindacati di Base in difesa della Flotilla, dei valori costituzional ... Riporta trapanioggi.it

Sciopero generale del 3 ottobre per Gaza e in difesa della Flotilla: mezzi di trasporto fermi, fasce garantite e dove saranno le proteste - Sciopero generale del 3 ottobre: stop ai trasporti e manifestazioni in tutta Italia per Gaza e in difesa della Flotilla. Scrive greenme.it