Sciopero generale per Gaza Bindi a La7 | Meloni mi fa vergognare gravi le sue parole Frecciata a Renzi

“ Sono davvero orgogliosa della Global Sumud Flotilla, dei manifestanti e dei lavoratori che si mobiliteranno domani nello sciopero generale per Gaza. E posso dire che mi vergogno della presidente del Consiglio del mio paese “. Così a Tagadà (La7) l’ex ministra Rosy Bindi replica a distanza alle dure parole di Giorgia Meloni contro la missione internazionale della Flotilla e i sindacati (“mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”). Bindi sottolinea: “Io sono molto fiera, soprattutto dopo la giornata di ieri, delle italiane e degli italiani per come hanno reagito e stanno reagendo a quello che sta avvenendo a Gaza e a quello che è successo questa notte alla Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

