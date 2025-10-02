Sciopero generale in difesa della Flotilla e per Gaza | le manifestazioni in programma
La Cgil ha proclamato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza: iniziative di mobilitazione e di protesta sono previste in tutte le province abruzzesi e molisane.In provincia di Chieti la manifestazione si terrà a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est - X Vai su X
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, don Vitaliano aderisce allo sciopero generale - Don Vitaliano Della Sala, parroco delle chiese di San Pietro e Paolo e dell'Annunziata di Mercogliano, in provincia di Avellino, aderirà allo sciopero generale proclamato dalla Cgil in difesa della ... Riporta ansa.it
Sciopero generale per Flotilla, il garante affonda la protesta ProPal: "Illegittimo" - È "illegittimo" lo sciopero generale proclamato per domani. Si legge su iltempo.it