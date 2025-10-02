Sciopero generale in difesa della Flotilla e per Gaza | le manifestazioni in programma

La Cgil ha proclamato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza: iniziative di mobilitazione e di protesta sono previste in tutte le province abruzzesi e molisane.In provincia di Chieti la manifestazione si terrà a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

