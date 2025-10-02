Sciopero generale illegittimo Salvini all’attacco | Inaspriremo le multe

Lidentita.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avviso a Cgil e Usb, l'inosservanza farebbe aprire un procedimento L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

sciopero generale illegittimo salviniIl Garante: 'Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso'. La Cgil impugna la delibera, scontro con Meloni - Il ministro Salvini: 'Ora non utili prove di forza del sindacato, proporrò una norma per inasprire le multe' (ANSA) ... Da ansa.it

sciopero generale illegittimo salviniSciopero generale illegittimo per il Garante, Salvini: «Chi bloccherà pagherà» - "Non è accettabile", ha detto la segretaria del Pd, che la premier Giorgia Meloni attacchi lo sciopero ... Lo riporta ilroma.net

