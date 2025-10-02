sciopero generale il 3 ottobre contro israele italia bloccata ancora per gaza

L’Unione sindacale di base ( Usb ) e la Cgil hanno indetto uno sciopero generale per domani venerdì 3 ottobre, per protestare contro l’intercettazione da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, cominciata nella notte tra il 1° e il 2 di ottobre. Entrambi i sindacati ritengono che l’azione, avvenuta in acque internazionali, sia illegale. Lo sciopero dovrebbe garantire comunque le prestazioni indispensabili, specialmente nel settore dei trasporti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha però già fatto sapere che sta valutando se precettare lo sciopero, limitandone la durata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

