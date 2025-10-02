Sciopero generale Gad Lerner senza vergogna | Meloni spera in gesto sconsiderato
Nell'ultima puntata di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, è andato in scena un intervento pieno di odio da parte del solito Gad Lerner. Il tema era ancora una volta il conflitto in Medio Oriente, lo sciopero generale indetto dai sindacati e la Flotilla. Il bersaglio sempre lo stesso: Giorgia Meloni. In particolare, il giornalista ha spiegato ai telespettatori che il presidente del Consiglio spera in un gesto estremo alla Charlie Kirk durante le manifestazioni di venerdì 2 ottobre. "Dalla mia impressione, che è anche il mio timore, è che Giorgia Meloni stia cercando l'incidente - ha spiegato Gad Lerner ai telespettatori -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Sciopero generale 3 ottobre, il Garante dà ragione al governo - facebook.com Vai su Facebook
Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Il 3 ottobre è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - X Vai su X
Sciopero Generale per Gaza, Lerner: "Meloni spera che qualcuno cada nella tentazione del gesto sconsiderato" - Sul tema dello sciopero generale per Gaza, Gad Lerner ha commentato la posizione e le dichiarazioni di Meloni. Si legge su la7.it
A Gad Lerner il premio Caccuri con il libro su Gaza - Odio e amore per Israele" (Feltrinelli) è il vincitore della XIV edizione del Premio Letterario Caccuri. Da ansa.it