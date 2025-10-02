Nell'ultima puntata di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, è andato in scena un intervento pieno di odio da parte del solito Gad Lerner. Il tema era ancora una volta il conflitto in Medio Oriente, lo sciopero generale indetto dai sindacati e la Flotilla. Il bersaglio sempre lo stesso: Giorgia Meloni. In particolare, il giornalista ha spiegato ai telespettatori che il presidente del Consiglio spera in un gesto estremo alla Charlie Kirk durante le manifestazioni di venerdì 2 ottobre. "Dalla mia impressione, che è anche il mio timore, è che Giorgia Meloni stia cercando l'incidente - ha spiegato Gad Lerner ai telespettatori -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sciopero generale, Gad Lerner senza vergogna: "Meloni spera in gesto sconsiderato"