Sciopero generale e corteo per la Global Sumud Flotilla | Da Israele un attentato ai volontari imbarcati
Sindacati e formazioni politiche scendono in campo per Gaza e per la Global Sumud Flotilla. Con l'operazione di abbordaggio delle varie imbarcazioni iniziate nella serata di ieri, che hanno riguardato anche la barca Morgana, al bordo della quale si trovava anche il ravennate Carlo Alberto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato
Sciopero generale, presidio ad Amazon a Brandizzo. Cortei in partenza a Torino - Giornata di mobilitazione in tutto il Piemonte in solidarietà con la Flotilla per Gaza e la popolazione palestinese