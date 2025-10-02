Sciopero generale e cortei a Forlì e a Cesena per la Flotilla la Cgil | Scendiamo in piazza tutti uniti
La Cgil ha dichiarato in convergenza con altre sigle, lo sciopero generale, dopo gli arresti decisi dal governo israeliano ai danni dei componenti della Global Sumud Flotilla, che hanno navigato per settimane per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Sono stati fissati due cortei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est - X Vai su X
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: i cortei in Toscana città per città. - La Cgil Toscana: “Non possiamo restare in silenzio, quanto sta accadendo è gravissimo”. Come scrive lanazione.it
Notte di cortei nelle città italiane, in solidarietà con la Flotilla. Venerdì sciopero generale - A Napoli occupati i binari della stazione, a Roma migliaia di persone hanno cercato di raggiungere Palazzo Chigi, a Bologna i manifestanti chiedono le ... Segnala huffingtonpost.it