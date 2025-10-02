Sciopero generale e cortei a Forlì e a Cesena per la Flotilla la Cgil | Scendiamo in piazza tutti uniti Aderiscono in tanti

La Cgil ha dichiarato in convergenza con altre sigle, lo sciopero generale, dopo gli arresti decisi dal governo israeliano ai danni dei componenti della Global Sumud Flotilla, che hanno navigato per settimane per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Sono stati fissati due cortei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza

Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per

Sciopero generale, bloccato il porto di Livorno. A Roma e Milano treni cancellati e ritardi. A Genova presidi e cortei. Landini: "Le piazze saranno strapiene" - Lo rende noto Atm, l'azienda di trasporti pubblici milanese, fornendo un aggiornamento sullo sciopero generale nazionale di oggi.