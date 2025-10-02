Sciopero generale del 3 ottobre possibili disservizi per trasporti e raccolta rifiuti

Possibili disagi sul trasporto pubblico e sulla raccolta dei rifiuti a causa dello sciopero nazionale proclamato per venerdì 3 ottobre dalle sigle sindacali Cgil e Usb in difesa della Global Sumud Flotilla e per Gaza. Lo stop riguarda tutti i settori pubblici e privati e, per quanto riguarda i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

