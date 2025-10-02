Sciopero generale del 3 ottobre | possibili disagi per il trasporto autobus

Autolinee toscane informa che domani, venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse urbane ed extraurbane di tutta la toscana, a causa dell'adesione di Filt Cgil, Unione Sindacale di Base e Cobas del Lavoro Privato allo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

