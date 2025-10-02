Sciopero generale del 3 ottobre per Flotilla e Gaza il Garante | Illegittimo A rischio scuole ospedali e trasporti | le fasce garantite
Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre è « illegittimo » perché « viola l’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690». Lo ha scritto in una nota la Commissione di garanzia sugli scioperi. Secondo il Garante, infatti, non sarebbe «conferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”». L’Autorità ha immediatamente contattato i sindacati, ricordando loro che «il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento ». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Corriere della Sera. . ? ULTIM'ORA - Tra il 2 e il 3 ottobre l’Italia si prepara a due giornate di sciopero su scala nazionale con disagi attesi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Anche se sullo sciopero generale per Gaza proclamato per il - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre, salta tutto? Il Garante lo boccia: «È illegittimo». Landini: «Avanti lo stesso» - Lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, potrebbe saltare: la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero proclamato ... Si legge su leggo.it
Sciopero generale del 3 ottobre 2025, ecco chi si ferma: tutti gli orari e i settori interessati - Per i Vigili del fuoco lo sciopero sarà di 4 ore (senza decurtazione). tg.la7.it scrive