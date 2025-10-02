Sciopero generale del 3 ottobre per Flotilla e Gaza il Garante | Illegittimo A rischio scuole ospedali e trasporti | le fasce garantite

Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre è « illegittimo » perché « viola l’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690». Lo ha scritto in una nota la Commissione di garanzia sugli scioperi. Secondo il Garante, infatti, non sarebbe «conferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”». L’Autorità ha immediatamente contattato i sindacati, ricordando loro che «il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento ». 🔗 Leggi su Open.online