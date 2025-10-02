Sciopero generale del 3 ottobre le prime adesioni alla protesta per Flotilla e Gaza | scuole ospedali taxi e forze dell’ordine Le fasce di garanzia per treni e aerei

Il 3 ottobre l’Italia rischia di bloccarsi di nuovo per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Allo sciopero nazionale proclamato dal sindacato guidato da Maurizio Landini si stanno unendo diverse categorie di lavoratori, dal mondo dello spettacolo ai tassisti fino alle forze dell’ordine. Quali e quanti lavoratori potranno aderire alla protesta è ancora in fase di definizione. Almeno finché non arrivi la decisione della Commissione di garanzia, che potrebbe decidere su eventuali precettazioni, come ha già anticipato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Open.online

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

