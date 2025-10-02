Sciopero generale del 3 ottobre le prime adesioni alla protesta per Flotilla e Gaza | scuole ospedali taxi e forze dell’ordine Le fasce di garanzia per treni e aerei

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 ottobre l’Italia rischia di bloccarsi di nuovo per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Allo sciopero nazionale proclamato dal sindacato guidato da Maurizio Landini si stanno unendo diverse categorie di lavoratori, dal mondo dello spettacolo ai tassisti fino alle forze dellordine. Quali e quanti lavoratori potranno aderire alla protesta è ancora in fase di definizione. Almeno finché non arrivi la decisione della Commissione di garanzia, che potrebbe decidere su eventuali precettazioni, come ha già anticipato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

sciopero generale 3 ottobreSciopero generale 3 ottobre, chi si ferma e chi no: dai treni alle scuole, orari e settori a rischio. Il Garante: illegittimo sciopero generale senza preavviso - Il 3 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si- Scrive ilmessaggero.it

sciopero generale 3 ottobreSciopero generale 3 ottobre, salta tutto? Il Garante boccia i sindacati: «È illegittimo» - Lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, potrebbe saltare: la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero ... Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale 3 Ottobre