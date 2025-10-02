Sciopero generale del 3 ottobre | coinvolti trasporti sanità e scuola Le indicazioni per ogni settore I cortei a Genova e in Liguria

La protesta è stata valutata come illegittima dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, che si è riunita oggi, per la "violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sciopero generale 3 ottobreSciopero generale 3 ottobre, il Garante: “Illegittimo”. Sindacati: “È confermato” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale 3 ottobre, il Garante: “Illegittimo”. tg24.sky.it scrive

sciopero generale 3 ottobreGuida allo sciopero generale del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore - L’Italia si ferma per Gaza: Cgil, Usb e SiCobas proclamano lo sciopero generale nazionale dopo l’intercettazione della missione umanitaria della Flotilla in acque internazionali. Come scrive msn.com

