sciopero generale del 3 ottobre a bologna salta il festival del tortellino a palazzo re enzo

Bologna, 2 ottobre 2025 –  Festival del tortellino annullato, sabato 4 ottobre, a palazzo Re Enzo. La scelta degli organizzatori è arrivata a qualche ora dall’annuncio dello sciopero generale indetto per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, da molte sigle sindacali: la manifestazione, infatti, rende piazza Maggiore inaccessibile ai mezzi, con relative problematiche logistiche ritenute ‘irrisolvibili’. Qualsiasi operazione di scarico, allestimento e transito nella Piazza gremita – continua la nota dello chef  Carlo Alberto Borsarini  – potrebbe mettere a rischio l'incolumità delle persone che manifestano e di quelle che lavorano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

