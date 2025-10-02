Sciopero generale del 3 ottobre a Bologna salta il Festival del Tortellino a Palazzo Re Enzo

Bologna, 2 ottobre 2025 – Festival del tortellino annullato, sabato 4 ottobre, a palazzo Re Enzo. La scelta degli organizzatori è arrivata a qualche ora dall'annuncio dello sciopero generale indetto per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, da molte sigle sindacali: la manifestazione, infatti, rende piazza Maggiore inaccessibile ai mezzi, con relative problematiche logistiche ritenute 'irrisolvibili'. Qualsiasi operazione di scarico, allestimento e transito nella Piazza gremita – continua la nota dello chef Carlo Alberto Borsarini – potrebbe mettere a rischio l'incolumità delle persone che manifestano e di quelle che lavorano.

