Sciopero generale del 3 ottobre 2025 | chi dovrebbe coinvolgere ma arriva Alt del garante

Thesocialpost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil ha proclamato per venerdì 3 ottobre 2025 uno sciopero generale nazionale che interesserà tutti i settori pubblici e privati, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n.14690. Ora è giunta la notizia dell’Alt del garante: “”Illegittima la mobilitazione senza preavviso”. Settori e orari dello sciopero. Attività ferroviarie: dalle ore 21.00 del 2 ottobre 2025. Autostrade: dalle ore 22.00 del 2 ottobre 2025. Vigili del fuoco: 4 ore senza decurtazione, dalle 9.00 alle 13.00 per il personale turnista; intera giornata per personale giornaliero e amministrativo. Sanità: dall’inizio del primo turno del 3 ottobre fino al termine dell’ultimo turno della giornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sciopero generale del 3 ottobre 2025 chi dovrebbe coinvolgere ma arriva alt del garante

© Thesocialpost.it - Sciopero generale del 3 ottobre 2025: chi dovrebbe coinvolgere, ma arriva Alt del garante

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

sciopero generale 3 ottobreSciopero generale 3 ottobre, il Garante dà ragione al governo: “Senza preavviso è illegittimo” - Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso indetto dai sindacati, dopo gli abbordaggi delle imbarcazioni della Flotilla, compiuti da Israel, per ... Riporta fanpage.it

sciopero generale 3 ottobreSciopero generale 3 ottobre, chi si ferma e chi no: dai treni alle scuole, orari e settori a rischio. Il Garante: illegittimo sciopero generale senza preavviso - Il 3 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si- Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale 3 Ottobre