Sciopero generale cosa succede nelle Marche? Scuola trasporti pubblici treni porto e sanità Manifestazioni nelle piazze

Sciopero generale domani 3 ottobre 2025, si annunciato proteste e disagi in tutta Italia. È stato proclamato da Cgil, Usb e Cub, interesserà tutti i settori pubblici e privati.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sciopero generale, cosa succede nelle Marche? Scuola, trasporti pubblici, treni, porto e sanità. Manifestazioni nelle piazze

Sciopero generale per Gaza e la Flottilla: cosa succede a Udine - Piga (Cgil): “Di gravità estrema l’attacco alla missione, unico tentativo di aprire un corridoio per i soccorsi umanitari alla popolazione palestinese. Riporta udinetoday.it