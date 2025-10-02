Sciopero generale CGIL il 3 ottobre | oltre 100 cortei in tutta Italia

Orizzontescuola.it | 2 ott 2025

La giornata del 3 ottobre si apre con l’annuncio dello sciopero generale nazionale promosso dalla CGIL, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, con oltre 100 cortei previsti nelle principali città italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

sciopero generale cgil 3Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione - Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Scrive lanazione.it

sciopero generale cgil 3Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: i cortei in Toscana città per città - La Cgil Toscana: “Non possiamo restare in silenzio, quanto sta accadendo è gravissimo”. Segnala lanazione.it

