Sciopero generale CGIL il 3 ottobre | oltre 100 cortei in tutta Italia
La giornata del 3 ottobre si apre con l’annuncio dello sciopero generale nazionale promosso dalla CGIL, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, con oltre 100 cortei previsti nelle principali città italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est - X Vai su X
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel Vai su Facebook
Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione - Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Scrive lanazione.it
Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: i cortei in Toscana città per città - La Cgil Toscana: “Non possiamo restare in silenzio, quanto sta accadendo è gravissimo”. Segnala lanazione.it