Sciopero generale Autolinee toscane | stop al servizio per 24 ore Bus garantiti solo in due fasce orarie
FIRENZE – At-autolinee toscane – informa, attraverso un comunicato, che domani, venerdì 3 ottobre 2025, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse urbane ed extraurbane di tutta la toscana, a causa dell'adesione FILT CGIL, USB Unione Sindacale di Base e COBAS del Lavoro Privato allo sciopero generale di .
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel
Sciopero, Autolinee Toscane: venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni - Il servizio sarà garantito nelle due fasce orarie, tra le 4.
Sciopero generale, si fermano anche i bus - TOSCANA: Possibili disagi anche nel trasporto pubblico locale su gomma in concomitanza con lo sciopero generale in programma per domani ...