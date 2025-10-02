Sciopero generale Autolinee toscane | stop al servizio per 24 ore Bus garantiti solo in due fasce orarie

Firenzepost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – At-autolinee toscane – informa, attraverso un comunicato, che domani, venerdì 3 ottobre 2025, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse urbane ed extraurbane di tutta la toscana, a causa dell’adesione FILT CGIL, USB Unione Sindacale di Base e COBAS del Lavoro Privato allo sciopero generale di . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

sciopero generale autolinee toscane stop al servizio per 24 ore bus garantiti solo in due fasce orarie

© Firenzepost.it - Sciopero generale, Autolinee toscane: stop al servizio per 24 ore. Bus garantiti solo in due fasce orarie

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Sciopero, Autolinee Toscane: venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni - Il servizio sarà garantito nelle due fasce orarie, tra le 4. Riporta lanazione.it

Sciopero generale, si fermano anche i bus - TOSCANA: Possibili disagi anche nel trasporto pubblico locale su gomma in concomitanza con lo sciopero generale in programma per domani ... Come scrive toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Autolinee Toscane