Sciopero generale anche Catania venerdì torna in piazza per Gaza
Scuola, trasporti, sanità. Anche a Catania i lavoratori tornano in piazza per Gaza, manifestando solidarietà anche agli attivisti della Global Sumud Flotilla. Uno sciopero generale nazionale è stato proclamato da Cgil, Usb e Cobas per domani, venerdì 3 ottobre, e coinvolgerà tutti i settori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est - X Vai su X
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero treni 20 giugno: quando inizia, orari e fasce di garanzia - Venerdì 20 giugno si fermano i treni per uno sciopero generale dei sindacati che chiedono il rinnovo dei contratti collettivi con l’aumento degli stipendi e la riduzione dei fondi per la difesa a ... repubblica.it scrive
Sciopero generale il 1 maggio, chi aderisce in Italia: orari, manifestazioni e settori coinvolti - Domani, giovedì 1 maggio 2025, è in programma lo sciopero generale nazionale per l'intera giornata di lavoro, in occasione della Festa dei lavoratori. Come scrive fanpage.it