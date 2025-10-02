Sciopero generale anche Catania venerdì torna in piazza per Gaza

Scuola, trasporti, sanità. Anche a Catania i lavoratori tornano in piazza per Gaza, manifestando solidarietà anche agli attivisti della Global Sumud Flotilla. Uno sciopero generale nazionale è stato proclamato da Cgil, Usb e Cobas per domani, venerdì 3 ottobre, e coinvolgerà tutti i settori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it