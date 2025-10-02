Sciopero generale a Roma il 2 e 3 ottobre per Gaza a rischio i treni nel Lazio | orari e settori coinvolti

Lo sciopero generale indetto dal sindacato di base SI Cobas inizierà dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 21 di venerdì 3 ottobre. Coinvolti i treni nazionali e regionali a Roma e nel Lazio. Gli orari, le fasce garantite e come chiedere rimborsi.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: "Non siete soli". Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil "saranno garantite le prestazioni indispensabili". Il ministro dei Trasporti valuta la precettazione: "Evitare che una minoranza irresponsabile danneggi milioni".

Venerdì 3 ottobre sciopero generale Cgil in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza Scuola, università, ricerca, AFAM, scuola non statale e formazione professionale, incrociano le braccia.

Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione).

Trasporti a rischio il 2 e 3 ottobre: cosa c'è da sapere sullo sciopero nazionale e sulla manifestazione a Roma per Gaza - Trasporti a rischio il 2 e 3 ottobre: cosa c'è da sapere sullo sciopero nazionale e sulla manifestazione a Roma del 4 ottobre.