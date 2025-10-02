Sciopero generale 3 ottobre | si fermano trasporti scuola e sanità

Latinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proclamato per la giornata di domani, venerdí 3 ottobre, uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Si fermano dunque, anche trasporti e scuole. Trasporti In particolare, a Latina, Csc ha comunicato che lo scipero sarà di 24 ore, ma saranno garantite le fasce di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

sciopero generale 3 ottobreSciopero generale 3 ottobre per Gaza, Giorgia Meloni: «Rivoluzione e weekend lungo non stanno insieme» - Il rimpatrio da venerdì, giorno dello sciopero indetto da Cgil e Usb. Riporta vanityfair.it

sciopero generale 3 ottobreFlotilla, sciopero generale 3 ottobre: i cortei in Toscana città per città - La Cgil Toscana: “Non possiamo restare in silenzio, quanto sta accadendo è gravissimo”. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale 3 Ottobre